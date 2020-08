Omezée : 7 choses à voir dans le plus petit village de Wallonie

grosse demeure seigneuriale à laquelle s’ajoute une exploitation agricole, le château a subi de nombreuses transformations avec le temps et ses différents propriétaires. En 1920, un feu ravage la demeure. Un second incendie se produit en 1976.

Omezée possède trois tilleuls imposants. Le premier est planté devant le porche de l’église. Le second supporte un christ en croix et se trouve entre le village et Champelle. Le troisième se caractérise par une niche renfermant Saint-Donat et se situe au bord du chemin de Soulme.