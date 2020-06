Olivier Colle et Fanny Rochez vous emmènent "Sur la route" tout l'été !

Cet été, la "caravane" de Vivacité va parcourir la Belgique pour venir à votre rencontre. Entreprise, commerce, commune, patrimoine, particulier, Vivacité a décidé de vous mettre à l’honneur ! Montrez-nous votre savoir-faire ou celui de votre région !

Chaque jour de la semaine, Olivier Colle et Fanny Rochez (Michael Pachen et Aurore Salsano) parcourront l’une de nos villes ou l’un de nos villages. Mettons en avant les talents de chez nous et donnons-nous envie de (re)découvrir notre beau pays ! Au menu, découverte des spécialités locales, des gens qui font vivre cette commune, des lieux à visiter, des activités à faire, etc…

Mais ce n’est pas tout ! Chaque jour, une personnalité se cachera près de chez vous dans un lieu symbolique de la région visitée. Qui sera le premier à la trouver ? Retrouvez-nous tout l’été du lundi au vendredi de 16h à 18h pour une tranche de bonne humeur et la découverte de vos futures balades estivales…

Suivez également les déplacements de la caravane sur notre carte interactive. Premier arrêt à Namur !