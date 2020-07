Non loin de Liège, Theux, un but de promenade pour les familles.

Dernière étape de cette semaine pour l’émission "Sur la route" de Vicacité avec nos animateurs en pleine forme, Olivier Colle, notre Tintin reporter Fanny Rochez et notre humoriste du jour, Martin Charlier. La semaine prochaine, nous ferons étape à Morlanwez, Yvoir, Bruxelles, Liège et Bertrix. On vous y attend !

8 images Le château de Franchimont, en ruine, théâtre de la Foire médiévale. © Compagnons de Franchimont

Le château de Franchimont, à Theux, patrimoine exceptionnel de Wallonie Les " Compagnons de Franchimont " sont une équipe de bénévoles amateurs d’archéologie qui travaillent à la restauration de la forteresse laissée à l’état de ruines depuis 1794. Construite au 11ème siècle, et détruite à la révolution française, il n’en reste aujourd’hui que des ruines dont l’image qui frappe est essentiellement le donjon que l’on peut apercevoir de loin. Il est en cours de restauration, ainsi que le puits de plus de 60 m de profondeur et le four à pain. Le château sert de décor lors de la foire médiévale. Les visites ont lieu cet été 2020, les 19/07, 9/08, 23/08, 6/09 et 20/09 à 14h30 et durent entre 1h30 et 2 h Prix de l’entrée et de la visite guidée : 6 € pour les adultes, 2.5 € pour les enfants (4-12 ans), 5.50€ pour les étudiants et les seniors. Réservation obligatoire au 087/53 04 89 >> En savoir plus sur le château et sa restauration

Quand les murs du château résonnent des animations de la Franche Foire médiévale "Oyez, Oyez, Bonnes Gens ! Aux jours quatorzième et quinzième du mois d’aoust de l’an de grâce deux mil vingt et un, manants, artisans et marchands du Païs de Franchimont tiendront Franche-Foire en leur castel." Plus de 2000 participants se mobilisent pour animer le château lors de cette foire médiévale, qui a lieu tous les deux ans, véritable reconstitution d’un marché du Moyen-Age. Troubadours, comédiens, saltimbanques, artisans sont présents sur le site et les visiteurs peuvent participer à une véritable foire authentique qui voit défiler arracheur de dents, lépreux, mendiants, boulanger arrêté parce qu’il a triché sur le poids de son pain, bref, des scènes comme on pouvait en voir à cette époque. Pas moins de 90 spectacles et concerts animent le site. Une foire à ne pas manquer, assurément. >> Toutes les infos sur la prochaine foire médiévale qui aura lieu en 2021

8 images Les archers de l’Ordre du Chuffin, lors de la Foire Médiévale © Ordre du Chuffin

Ils sont présents à la Foire médiévale tous les deux ans. C'est la compagnie d’archers de l'Ordre du Chuffin. Ils s’entraînent à la Bergerie, au pied du château de Franchimont. Sachez que pour être d’un bon niveau, et participer à des compétitions, vous devez tirer un minimum de 400 flèches par jour. Une fois par an, des compétitions ont lieu en salle et à l’extérieur sur des parcours garnis de cibles. >> En savoir plus sur l’Ordre du Chuffin

8 images Les loups du Parc Forestia © Forestia Les ours noirs, arrivés il y a un an au Parc Forestia © Forestia

Deux activités importantes à réaliser à La Reid, au parc familial Forestia, consacré aux animaux et à l’aventure. Le parc animalier " Forestia " de La Reid, sur la commune de Theux, présente des animaux essentiellement européens, en semi-liberté sur 40 hectares de plaine et de forêt. Mouflons, bouquetins, ours, lynx, loups, en tout 30 espèces d’animaux sont répartis sur une promenade d’environ 5 kms que vous pouvez réaliser à votre rythme. Quatre soigneurs s’occupent de ces animaux toute l’année.

8 images Parcours Accrobranches à Forestia accessible aux petits dès l’âge de 4 ans © Forestia

Un parc aventure pour tous les âges, sportifs ou non sportifs Les petits à partir de 4 ans, trouveront leur compte dans ce parc puisque 11 parcours différents dans les arbres permettent de découvrir la forêt et ses habitants, en toute sécurité. Si vous osez, vous pourrez également vous essayer à la tyrolienne géante de 120 m, une plus petite pour les enfants à partir de 4 ans permet aux petits d’également éprouver les sensations de descente. >> En savoir plus sur le Parc Forestia

8 images Les élixirs et vin de Franchimont © Alan Graf-Getty images

Les vins et élixirs de Franchimont Rosée de Spa, Hydromel de Franchimont, fine fleur de Franchimont, Franchefleur mais surtout Fleur de Franchimont, ce sont quelques-uns des produits à boire, proposés au départ par les 3 membres de l’asbl " Marquisat de Franchimont ", des passionnés de folklore local. De fil en aiguille, ils ont créé leur propre société et commercialisent aujourd’hui près de 30.000 litres de leur produit phare, " La fleur de Franchimont ", un vin de pommes dans lequel les fleurs de sureau ont macéré pendant quelques heures. Une tonne de fleurs est nécessaire pour la fabrication de ce vin de fruits aromatisé aux fleurs de sureau, un apéritif, ou vin qui accompagne parfaitement le melon-jambon, le chocolat ou encore le foie gras. Ces élixirs et vins de Franchimont sont proposés lors de la Foire médiévale, mais ils sont aussi distribués dans la région. A savoir aussi, qu’un vignoble vient d’être installé à Becco, non loin de Theux. 1260 pieds des cépages Muscari, Johanniter et Solaris, des cépages adaptés à la région ont été plantés avec l’aide d’une trentaine de villageois. Les premières vendanges qui produiront du vin blanc devraient avoir lieu d’ici 3 ans. >> En savoir plus