Nager dans un étang de nage biologique ? C’est à Dour que ça se passe

Le site du Belvédère à Dour est pour les habitants, un lieu plein de souvenirs puisque plusieurs générations s’y sont amusées, promenées et restaurées depuis les années 60. Après la guerre déjà, le Belvédère accueillait la brasserie Cavenaile. Une piscine y avait été installée, chauffée par l’eau de la brasserie. Le site est ensuite devenu un internat qui fermera ses portes dans les années 80. Le lieu sera alors abandonné et vandalisé pour être rénové et assaini en 2011 et devenir un Centre sportif et de loisirs sous l’impulsion de l’architecte dourois Pierre Vancraenebroeck, petit-fils de celui qui avait déjà rénové le site en 1920.

5 images La piscine 100% écologique dont l’eau est filtrée par des roches volcaniques et des végétaux. © Libre de droits

Un bassin naturel biologique aussi grand qu’une piscine olympique. Composé de différentes couches de roches volcaniques et de végétaux qui permet la filtration de l’eau, il comporte des jets d’eau ludiques et trois profondeurs dont un espace pataugeoire et une fosse de 5m de profondeur pour la plongée. Les pelouses et gradins permettent de profiter du soleil aux abords de l’eau. De belles petites cabines vous permettent de vous changer. Signalons cependant que 450 personnes maximum par jour peuvent nager. La nage n’est cependant pas possible cette année pour cause de Covid 19.

5 images Les jolies petites cabines au bord de l’étang vous permettent de vous changer. © Libre de droits

De la plongée dans un bassin de nage naturel. Vous avez un brevet valide, ou vous n’avez jamais plongé, et souhaitez apprendre via une initiation ? Sachez donc que la plongée est possible dans la fosse de 5m au sein du bassin de nage, une première en Europe. Les clubs de plongée sont aussi invités à s’exercer dans la piscine. >> En savoir plus sur la possibilité de plonger

5 images La tour Malakoff rénovée par l’architecte Pierre Vancraenebroeck, que l’on peut visiter. © Bureau d’architecte Vancraenenbroeck

La Tour Malakoff, témoignage du passé minier de la région. Le site du Belvédère est construit sur un ancien puits qui comprend la tour Malakoff qui servait notamment de salle des machines d’extraction à l’ancienne mine. Le puits a fermé en 1880 et la tour laissée à l’abandon, il ne restait que l’architecture extérieure. En 1904 elle est rachetée par la Société Cavenaile Frères qui décident de la restaurer et de la transformer en Hostellerie et en café. Elle est aujourd’hui restaurée et se visite.

Un parcours VITA entoure le site. Deux courts de tennis satisferont également les amateurs du genre. >> En savoir plus sur le Centre sportif et de loisirs

5 images © Tous droits réservés