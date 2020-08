Musée Hergé : Tintin au pays des étudiants

Mais saviez-vous que dans cette ville universitaire se dresse le Musée Hergé ? C’est une visite incontournable de la BD si vous passez à Louvain-la-Neuve. Et le musée ne s’est pas installé n’importe où. Vous le trouverez Rue du Labrador 26 , l’adresse… de Tintin !

Olivier Colle et Aurore Salsano continuent leur voyage sur les routes de notre belle Belgique. Aujourd’hui, la caravane s’arrête à Louvain-la-Neuve . Cette ville sortie de nulle part a été construite pour les étudiants suite à la querelle linguistique qui a forcé les étudiants francophones à quitter Louvain (Leuven).

Tel un avion prêt à décoller, le musée Hergé est à l’image du papa de Tintin. Le bâtiment, construit par l’architecte Christian de Portzamparc, se caractérise par ses formes particulières et un jeu de passerelles et d’escaliers. Ce véritable labyrinthe mental plonge directement le visiteur dans l’univers d’Hergé.

À travers huit salles qui s’étendent sur 3 étages, partez à la découverte du papa de Tintin, un artiste à part entière aux multiples talents. Les différentes facettes de ce Maître de la Ligne Claire sont dévoilées petit à petit : illustrateur, lettreur, scénariste, publicistes, peintre… Hergé ne se résume pas à la bande dessinée.

Ce temple de la bande dessinée expose plus de 80 planches originales, 800 photos, documents et objets divers. Pour remplir ses cases, Hergé s’est très souvent inspiré de faits réels qui ont marqué son époque : exploits scientifiques, représentations de la société, voyages et rencontres d’autres cultures.

Saviez-vous que le vrai nom d’Hergé est Georges Rémi ? Ce pseudo est en réalité l’inversion phonétique de ses initiales ce qui donne RG.