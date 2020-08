Maredsous : balade insolite en draisines

Une piste de RAVel vous permet de découvrir Maredsous à vélo et longe les rails sur lesquelles ne passent plus de train. Désormais ce sont les draisines qui empruntent cette voie.

Hameau faisant partie du village de Denée, Maredsous est situé en bord de la Molignée . La ligne de chemin de fer 150 reliant Tamines à Jemelle et la gare de Denée-Maredsous sont devenus des sites touristiques après l’arrêt des passages des trains.

C’est Maredsous , bien connu pour son abbaye , qu’ Olivier Colle et Aurore Salsano mettent à l’honneur aujourd’hui.

Drôles de machines sur les rails

Vous avez peut-être aperçu de drôles de machines bleues en vous rendant à Maredsous. Sorte de cuistax mais sur rails, les draisines se déplacent sur la voie ferrée.

À votre rythme, vous longez la vallée pittoresque de la Molignée, entre Falaën et Maredsous. Pas besoin d’être un grand sportif pour profiter de cette balade sur les rails. D’autant plus que sur les quatre passagers, seuls deux peuvent pédaler en même temps !

En fonction du parcours choisi, vous apercevrez les ruines du Château Fort de Montaigle (classées au patrimoine majeur de Wallonie), vous découvrirez l’un des plus beaux villages de Wallonie Sosoye. Et pour les plus courageux, un petit crochet jusqu’à l’abbaye de Maredsous est également proposé.

Activité atypique et idéale sous un magnifique soleil à faire en famille ou entre amis, les Draisines de la Molignée raviront les petits et les grands. Détente et bonne humeur garanties !

Prévoyez une à deux heures selon le trajet (8 km, 6 km ou 14 km). Mieux vaut réserver et un parking est disponible sur place.

Infos.