Louvain-la-Neuve : petite balade en solitaire autour du lac pour rêver

Petit écrin de verdure avec une petite touche de bleu, le lac est situé non loin du centre-ville de Louvain-la-Neuve. Créé en 1984 comme bassin d'orage pour éviter les inondations dans le bas de la ville, il fait désormais le bonheur des pêcheurs et des habitants.

Cette étendue d'eau de 7 hectares est ont favorisé le développement de la faune et de la flore. Des opérations régulières de mise en assec (vider le lac) sont organisées pour assainir les lieux et protéger les plantes et les animaux.