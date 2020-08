Liège : la célèbre marionnette Tchantchès et son musée vivant

Olivier Colle et Aurore Salsano terminent la semaine à Liège. Difficile de ne pas penser au péket et aux gaufres quand on parle de la Cité Ardente. Pourtant, Liège ne se résume pas à sa célèbre boisson et cette délicieuse sucrerie.

Que nenni ! Cette ville d’Outre-Meuse possède un folklore riche en couleurs à commencer par sa cultissime marionnette Tchantchès ! Ce personnage emblématique porte le costume typique d’un ouvrier de la fin du XIXe siècle.

Symbole de l’esprit frondeur des Liégeois Tchantchès est courageux, déterminé, assoiffé de liberté et bon vivant au cœur d’or. À ses côtés, sa compagne Nanèsse porte la culotte à la maison. Venez découvrir la légende de cette marionnette au musée de Tchanchès, temple du patrimoine de l’Outre-Meuse.