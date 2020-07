Les rochers de Freÿr à Dinant, patrimoine majeur de Wallonie

Le plus renommé et le plus réputé massif d’escalade en Belgique, c’est à Freÿr qu’il se trouve. Les Rochers de Freÿr surplombent la Meuse en amont de Dinant. Des falaises calcaires de 120 m de haut qui ont la réputation d'être le plus beau "spot" d'escalade en Belgique avec ses quelques 250 voies différentes, les unes servant aux débutants, les autres permettant aux spécialistes chevronnés de conserver la forme.

Le massif est composé de 7 rochers principaux : Le Mérinos, Les 5 Anes, La Tête du Lion, Le Pape, Al'Lègne, Louis-Philippe et La Jeunesse, et de 9 rochers secondaires : La Carrière, l'Ecole, Fissure Georget, Les Pucelles, Les Autours, Du Point de Vue, Du Fromage, Du Groseillier, et le Colébi. " La falaise c’est un four. En plein hiver, quand il y a du soleil, on peut grimper en T-shirt " nous dit David Leduc, gardien du site de Freyr.