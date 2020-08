Le pâté gaumais et la touffaye de Florenville, traditions culinaires gaumaises

Olivier Colle et Fanny Rochez sont en direct de Florenville ce vendredi 21 juillet, pour la toute dernière émission de " Sur la route " qui aura amené notre caravane dans 39 communes de Wallonie et de Bruxelles. Florenville, son église Notre-Dame de l’Assomption et son carillon, sa statue de Violette, l’héroïne de Jean-Claude Servais, mais aussi l’abbaye Notre-Dame d’Orval.Nous ne pouvons quitter Florenville, sans évoquer 2 traditions culinaires de la région : La touffaye de Florenville, défendue par la confrérie des Sossons d’Orvaulx et le pâté gaumais, défendu par la confrérie St Arnould de Chiny.