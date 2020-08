L’aventure du grain au pain, c’est au musée de la boulangerie au château de Harzé.

Ce lundi 17 août, Olivier Colle et Fanny Rochez sont en direct du Domaine du Monde sauvage à Deigné, avec aussi une petite incursion aux grottes de Remouchamps ainsi qu’au Musée de la Meunerie et de la boulangerie installé au château de Harzé. Mais Aywaille, c’est aussi le vallon du Ninglinspo et ses fabuleuses balades le long du ruisseau du même nom, ou encore une découverte de la réserve naturelle de la Heid des Gattes.

Il est un petit musée charmant installé au cœur du Château de Harzé, un bâtiment du 17èmeS, c’est le musée de la meunerie et de la boulangerie. Toute l’aventure du pain de la récolte du blé à l’atelier du boulanger ainsi que ses secrets de fabrication sont dévoilés dans l’atmosphère des anciennes dépendances du château. On y a également reconstitué un authentique moulin à eau et vous pouvez y voir les meules et engrenages mis en mouvement par la force hydraulique. Des centaines d'objets rares et insolites, un ancien atelier, des pétrins et des batteurs qui tournent sous vos yeux, évoquent le dur labeur des boulangers.