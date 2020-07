L’abbaye du Val-Dieu, entre bière et fromage

Les moines cisterciens choisissaient souvent une vallée pour installer leur abbaye , pour s’isoler et pouvoir travailler à défricher la terre. L’église de l’abbaye a été détruite ou incendiée 4 fois et à chaque fois reconstruite. L’abbaye est aujourd’hui la seule de Belgique qui existe encore dans ses bâtiments historiques . Il ne restait plus que 3 moines cisterciens en 2001. Ils ont rejoint d’autres abbayes et aujourd’hui c’est une communauté de laïcs qui occupe le lieu perpétue les valeurs de la vie chrétienne.

Une des plus belles abbayes de Belgique a été choisie pour tourner les intérieurs de la série : on peut donc y voir des scènes tournées dans le cloître, la bibliothèque ou les bureaux . Ce n’est pas la première fois que Val Dieu sert de décor à un film ou un téléfilm. En 2010, la ZDF, seconde chaîne publique allemande, y avait localisé de nombreuses scènes de la série à succès " Wilsberg "

Des visites guidées de l’abbaye et de la brasserie.

Depuis 1997, la bière est de nouveau brassée à l’abbaye. Les moines de l’Abbaye du Val-Dieu sont à l’origine des bières brassées aujourd’hui sur le site même. Les bières d’aujourd’hui sont inspirées des recettes originales des moines, fidèles à la tradition de le refermentation en bouteille. C’est un laïc qui occupe la fonction de brasseur et y réalise 5 bières de fermentation haute. Un p’tit creux ? On vous conseille le " Casse-croûte " installé dans les étables de l’abbaye. Vous pourrez peut-être y déguster les fromages de l’Abbaye, produits et affinés par la Fromagerie Herve Société, une entreprise familiale implantée au coeur du pays de Herve. On y fabrique le Bouquet des Moines, le Bleu des Moines, le Délice des Moines, le Grand Cru, le Palet des Moines et le Herve senteur d’épices.