L’abbaye d’Orval : visite touristique ou ressourcement monastique

Comment bien servir un Orval.

La bière doit être conservée à l’abri de la lumière et à une température comprise entre 10 et 15°C. Pour la servir, on recommandera de verser lentement la bière dans le verre d’Orval, sans secouer la bouteille. Tenir la bouteille horizontalement et incliner légèrement le verre. Le redresser au fur et à mesure de l’écoulement jusqu’à ne laisser qu’un fond d’un cm dans la bouteille. La bière jeune est caractérisée par un bouquet de houblon frais, avec une note fruitée et une amertume prononcée dans le goût, un voile léger et un col de mousse moins ferme que la bière de six mois. Celle-ci présente un bouquet constitué d’un mélange d’odeurs de levure et de houblon suranné. L’amertume est plus diffuse et le goût a évolué vers une légère touche d’acidité accompagnant des saveurs de levure et de caramel.

