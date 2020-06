Jouez avec VivaCité et tentez de remporter une semaine de vacances en motorhome

Estimez combien de kilomètres fera la "caravane" VivaCité sur la route cet été et repartez avec une semaine de vacances en motorhome !

Dès ce lundi 29 juin, le studio mobile de la nouvelle émission de VivaCité "Sur la route" va démarrer son tour de Wallonie et Bruxelles. Au menu, 39 villes ou villages pour (re)découvrir notre beau pays ! Pour relier ces points, notre duo d’animateurs empruntera les routes bucoliques de nos contrées pour venir à votre rencontre. On oublie les autoroutes, places aux nationales et chemins de campagne pour profiter du voyage !

Mais combien de kilomètres affichera le compteur à la fin de la tournée le vendredi 21 août prochain ? N'hésitez pas à jouer dès maintenant car chaque semaine, l’un des participants repartira avec une nuitée dans un logement 5 étoiles, insolite ou situé dans un magnifique village !

De plus, le 21 août quand nous ferons les comptes, c’est celui qui aura estimé le nombre de kilomètres au plus juste le premier qui repartira avec la semaine de vacances en motorhome ! Alors n’attendez plus et à vos calculettes.

Pour vous aider, voici la liste des points d’étape prévus : Bruxelles, Namur, Yvoir, Bertrix, Morlanwelz, Liège, Theux, Fleurus, Redu, Ciney, Stavelot, Dour, Villers-la-ville, Spa, Libramont, Brugelette, Bastogne, Dalhem, Floreffe, Cerfontaine, Barvaux, Maredsous, Louvain-la-Neuve, Gouvy, Ronquières, Blegny, Lasnes, Mons et Jambes.