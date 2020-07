Envie de bouquiner avec les vacances qui commencent ? Rendez-vous à Redu, village du livre

En 1984, durant le week end de Pâques , un grand marché du livre d’art d’occasion a vu le jour à Redu : dans les granges et les étables abandonnées, sur les trottoirs, dans les échoppes plantées pour l’occasion au coin des rues, il y avait des livres partout . Une trentaines de commerces se sont ouverts depuis lors dans ce village d’à peine 400 habitants. Quatre restaurants , tous tenus par des restaurateurs du village, parfois de père en fils ont également ouvert leurs portes. Le village du livre était né , créé juste après le premier du nom à Hay-on-wire au Royaume-Uni.

La librairie ardennaise, la plus ancienne librairie de Redu, capitale du livre.

Installé depuis tout juste 35 ans à Redu, Paul Brandeleer y a ouvert une librairie qui compte aujourd’hui 30.000 livres dans une ancienne ferme et ce sont les mangeoires à bestiaux qui reçoivent les étagères de bouquins. Paul s’est spécialisé dans le domaine de l’Afrique, des religions mais aussi de la province du Luxembourg. Dans l’ancienne grange, il a installé un atelier d’imprimerie qu’il a récupéré dans un petit village aux alentours. On y retrace l’histoire de l’imprimerie dans le Luxembourg. Le musée permet aussi d’y voir de nombreuses affiches telles qu’on en réalisait en Ardennes pour les ventes publiques ou les kermesses.

