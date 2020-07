Découvrir l’équitation et un petit coin de Camargue, avec la manade de Collarmont à Carnières

Des chevaux de race camarguaise, seul élevage en Belgique

Annie Gondry, amoureuse de la Camargue, s’est installée il y a 30 ans à Carnières, avec 4 chevaux camarguais, des chevaux élevés à l’origine pour le travail, pour rassembler les taureaux. Annie a eu l’idée d’en promouvoir la race en Belgique. Ils sont aujourd’hui 31 ! Blancs et plus petits que les autres chevaux, ils sont gentils, endurant et ont bon caractère, ils sont faciles à apprivoiser. L’idéal pour travailler avec des enfants. Des cours et stages sont organisés régulièrement pour les enfants.