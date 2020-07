Découvrir Bruxelles autrement : en Tuk tuk ou avec les Greeters

Vivacité et l’émission " Sur la route " sont de retour pour la 3ème fois à Bruxelles, mais cette fois, Olivier Colle, Fanny Rochez et notre humoriste Dave Parcoeur sont installés sur la place Poelaert, près du Palais de Justice et de la Grande roue, pour vous faire découvrir Bruxelles de manière quelque peu insolite.

Un autre regard sur la ville de Bruxelles, avec de vrais bruxellois, à bord d’un véhicule écologique et non bruyant, c’est possible en faisant un tour en Tuk tuk. Quèsaco ? C’est un tricycle motorisé qui sert généralement de taxi en Thaïlande ou au Cambodge. Il ressemble à un scooter avec un guidon et est prolongé d’une " carriole " recouverte d’une capote, sur deux roues, dans laquelle s’assoient les passagers. Le Tuk Tuk à Bruxelles, c’est un véhicule 100% électrique que Luc et Bernard, 2 amis bruxellois de longue date ont voulu confortable. Il peut transporter jusqu’à 6 personnes et est pourvu d’écrans LED 9’qui permettent de montrer l’intérieur des bâtiments devant lesquels vous passez.



Redécouvrir Bruxelles de manière inédite. Le tuk tuk peut vous emmener par exemple sur un tour historique, en parcourant des quartiers de la vie bruxelloise, avec ses boutiques, restaurants et bistrots ainsi que dans le quartier de la Bourse ou au quartier Sainte-Catherine pour découvrir les meilleurs poissons de la capitale et évidemment, la grand-place et le Manneken Pis. La fin du parcours est prévue sur la Place Poelaert où trône le majestueux Palais de justice et la vue imprenable sur toute la ville. D’autres tours sont également disponibles, comme le Bruxelles de nuit ou encore le Tour européen. Vous pouvez également privatiser votre tuk tuk pour des événements comme des mariages ou des anniversaires. >> En savoir plus

Des Greeters qui partagent leurs coups de cœur sur la ville de Bruxelles. Autre visite insolite et originale, celle qui est réalisée par ses habitants, guides bénévoles. Une centaine d’habitants peuvent vous guider au centre-ville aussi bien que dans d’autres quartiers et chaque Greeter a sa spécificité et ses centres d’intérêt : histoire, Art nouveau/Art déco, Europe, Street Art, espaces verts, LGBT, gastronomie, bière, jazz ou encore BD. >> En savoir plus

Vivacité, "Sur la route" poursuit son périple dans les villes et villages de Wallonie et à Bruxelles. Suivez-nous cette semaine encore à Pairi-Daiza, à Spa, sur la place Royale et sur les champs de Foire de Libramont. Olivier Colle et Fanny Rochez vous y attendent.

