Découvrez notre patrimoine en écoutant l’émission "Sur la route" au pays des escargots, à Namur

L’équipe a posé ses valises sur la Place Saint Aubain afin de mettre en valeur le patrimoine et les activités de la ville et des environs. Des auditeurs-promeneurs de passage n’ont d’ailleurs pas manqué d’offrir un verre à nos animateurs

Première ce lundi 29 juin, à Namur, d’une longue tournée jusqu’à la fin de l’été dans les villes et villages de Wallonie.

"Qui va lentement, va sûrement"

Via des indices, les auditeurs et les Namurois doivent deviner où notre humoriste se cache. L’indice donné permet de découvrir rapidement l’humoriste du jour, Christophe Bourdon au pied de la statue de la tortue en bronze du sculpteur Jan Fabre. Après avoir trôné 10 ans sur la plage de Nieuport, elle est présente depuis 2015 sur une des terrasses de la Citadelle, dominant le Grognon. Une grue géante a été nécessaire pour l’installation de cette statue de plus de 6 tonnes chevauchée par Jan Fabre lui-même.