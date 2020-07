Découvrez "Les patates aux rousses", une recette typique de la cité de l’Ardoise à Bertrix

Le Gozeau, une tarte savoureuse et régionale

Ingrédients :

Pour la pâte levée : 500 g de farine – 100 g de sucre – 100 g de graisse – 2 oeufs – 40 g de levure de boulanger – 1,5 dl de lait – 1 pincée de sel.

Une platine de 28 cm.

500 g de pommes – 350 g de pâte levée pour le fond – 280 g de pâte levée pour le dessus – 1 oeuf pour dorer – un peu de sucre – cannelle.



Préparation :

- Chauffer la moitié du lait légèrement et délayer la levure.

- Verser le lait dans la farine et mélanger pour obtenir une pâte très molle et laisser lever environ 10 minutes.

- Ajouter le reste du lait tiède, la graisse fondue, les oeufs, le sucre et le sel.

- Bien mélanger pour former une pâte bien douce et pas dure.

- Prendre 350 g de pâte, bouler et mettre en platine graissée.

- Mettre les pommes en morceaux, la cannelle et un peu de sucre.

- Recouvrir de 280 g de pâte levée.

- Inciser le dessus et le dorer à l’oeuf battu et mettre un peu de sucre dessus.

- On le dépose dans le four qui a été préchauffé une dizaine de minutes.

- Placer la platine vers le bas du four et laisser cuire pendant dix minutes puis baisser la température et surveiller la cuisson.

Bonne dégustation !