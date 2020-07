Connaissez-vous la meilleure recette des boulets à la liégeoise ?

C’est le cri de ralliement de la confrérie du Gay boulet, une bande de 11 joyeux drilles, chargée de défendre la qualité de ce plat roboratif. Un mets incontournable de la gastronomie wallonne . A Liège, les boulettes de viande sont appelées " boulets " et chaque ménage liégeois a sa propre recette qu’il ne divulguera bien entendu, à personne.

Chaque année, le prix du "boulet de cristal".

Comme toutes les confréries gastronomiques, leur but est de faire connaître le met qu’ils défendent. La petite équipe commença donc à écumer les friteries et les restaurants régionaux, afin de dresser une liste des divers établissements qui offrent ce plat typiquement liégeois, avec pour intention finale de décerner, chaque année, le prix du boulet de cristal au restaurateur dont la recette serait la plus proche de la tradition du terroir.

