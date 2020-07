Cinq jardins et un sentier dédié à la méditation à l’abbaye de Villers-la-Ville

L’abbaye cistercienne de Villers-la-Ville est classée patrimoine exceptionnel de Wallonie, pour ses ruines, aussi bien que pour ses jardins. L’abbaye de Villers a aménagé ses espaces verts en vue d’y créer des lieux de repos, de méditation ou d'observation.



7 images Les carrés de plantes médicinales des jardins médiévaux © Abbaye de Villers-la-Ville asbl Les jardins médiévaux conçus sur base de documents historiques. © Abbaye de Villers-la-Ville asbl

Des jardins de plantes médicinales d’hier et d’aujourd’hui. Le Jardin des Simples, d’inspiration médiévale et le Jardin des moines ont été conçus à partir de documents historiques sur les jardins au Moyen Âge. Ils proposent une invitation à la découverte, au ressourcement et à la détente. C’est Hildegarde de Bingen, abbesse du XIIe siècle, qui est la principale source d’inspiration du jardin médicinal monastique. Dans le Jardin des Moines on peut se promener parmi 9 parterres thématiques délimités par des chemins engazonnés et dessinés en courbes. Il comprend près de 300 espèces et variétés d’aromatiques, condimentaires, tinctoriales, ou médicinales.

7 images Le jardin de l’abbé, un jardin classique à la française © Abbaye de Villers-la-Ville asbl

Un jardin classique à la française. Le jardin de l’abbé est essentiellement ornemental et comprend une centaine de variétés de rosiers dont plusieurs variétés anciennes datant du 19ème S. Une trentaine de variétés d’hortensias y ont également leur place. Leurs architectes ont accordé de l’importance aux aspects visuels et odorants.

7 images Le jardin des senteurs et son sentier méditatif. Attention il n’est pas accessible aux PMR © Abbaye de Villers-la-Ville asbl

Le Jardin des Senteurs et son sentier méditatif qui invite à la pleine conscience. Le sentier parsemé de parterres odorants, est jalonné de 8 panneaux qui invitent à explorer une attitude de la pleine conscience : le non-jugement, la patience, l’esprit du débutant, la confiance, l’acceptation, la gratitude, la générosité et la bienveillance. Ils ont été rédigés par l’équipe pédagogique d’Emergence, coordonnée par Ilios Kotsou qui propose de faire une pause pour observer et ressentir ce qui se passe à l’intérieur et autour de vous et puis, peut-être d’agir plus en conscience au lieu de réagir. Des ateliers de découverte de la pleine conscience sont organisés régulièrement. Le sentier méditatif est accessible toute l’année et est compris dans le prix d’entrée à l’abbaye. Des capsules audio peuvent être téléchargées sur leur site, pour vous accompagner >> En savoir plus le sentier méditatif et les jardins >> En savoir plus sur les ateliers méditatifs

7 images © Tous droits réservés