Chimay c’est aussi le carillon de la Collégiale Saint Pierre et Paul

Et si on prenait de la hauteur pour découvrir Chimay ? Petit détour par la Collégiale Saints Pierre et Paul où vous y découvrirez un instrument très particulier… Du haut de la tour, un carillon un peu spécial résonne à travers toute la ville.

La Collégiale est érigée sur la Grand-Place de Chimay. Cette église calcaire fait partie des plus magnifiques édifices religieux de la Province de Hainaut.

Le chœur, la partie la plus ancienne de l’église, est daté du XIIIe siècle un des plus vieux monuments du patrimoine chimacien.

La visite est gratuite et comptez 15 minutes pour admirer l’architecture et les trésors que recèle la Collégiale.