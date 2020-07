A la découverte du patrimoine militaire et de la mémoire à Bastogne

Trois semaines déjà qu’Olivier Colle est " Sur la route ", et sillonne les villes et villages de Wallonie et de Bruxelles, à la rencontre des gens de chez nous, du patrimoine et des curiosités touristiques de la région. Ce vendredi 17 juillet, l’équipe composée aujourd’hui d’Olivier Colle, mais aussi Aurore Salsano et notre humoriste du jour Freddy Tougaux sont installés à Bastogne, connue aussi pour ses 300 commerces et surnommée "Paris en Ardenne". Et pour débuter la découverte de cette ville, cœur de la bataille des Ardennes, Aurore se rend au Bastogne War Museum, le bien nommé.