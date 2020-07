A la découverte d’un vignoble et d’une micro-brasserie au cœur de l’abbaye de Villers-la-Ville.

Nous sommes déjà à la 14ème étape du tour de Wallonie et de Bruxelles avec la caravane de Vivacité qui s’installe aujourd’hui au cœur de l’abbaye de Villers-la-Ville. Olivier Colle, notre Tintin reporter Aurélie Salsano, et notre humoriste Christophe Bourdon vous emmènent aujourd’hui à la découverte des trésors de l’abbaye. L’abbaye cistercienne de Villers-la-Ville, patrimoine majeur de Wallonie, se renouvelle sans cesse. En témoignent, les activités autour de la vigne et la création, en 2015, de la micro-brasserie ainsi que du sentier méditatif.