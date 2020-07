A découvrir absolument : le Musée des Beaux-Arts de Liège, au cœur du Parc de la Boverie

Notre caravane "Sur la route" de Vicacité poursuit son chemin vers les villes et villages de Wallonie. Olivier Colle et Fanny Rochez sont aujourd’hui à Liège pour vous faire découvrir le musée de la Boverie, mais aussi, la Brasserie C au pied de la Montagne de Bueren et la confrérie du Gay Boulet avec leur recette du boulet à la liégeoise.

6 images Le musée des Beaux-Arts, rénové en 2016. © Marc Verpoorten

En mai 2016, le Musée de la Boverie réouvre après un lifting, il a en effet été complètement restauré et augmenté d’une aile moderne complètement vitrifiée, l’élément neuf le plus visible. Un projet architectural du Français Rudy Ricciotti.

6 images Des œuvres d’art installées dans la partie moderne du musée © Marc Verpoorten L’aile moderne du Musée de la Boverie, complètement vitrifiée. © Marc Verpoorten

Une scénographie supervisée par le Musée du Louvre Ce magnifique bâtiment, dénommé Palais des Beaux-Arts a été construit en 1905, en style néoclassique de la fin du 18e S et a été souvent comparé au Musée royal d’Afrique centrale à Bruxelles. Il abrite désormais le Musée des Beaux-Arts de Liège, avec des collections d’artistes liégeois et internationaux du 16ème S à nos jours. Ingres, Gauguin, Chagall, Picasso, Evenepoel, Delvaux, Magritte par exemple, y ont trouvé place. Des expositions d’envergure destinées à un large et nouveau public sont régulièrement proposées au public.

L’exposition " Hyperralism sculpture, ceci n’est pas un corps " prolongée jusqu’au 2 août 2020 Après le Musée des Beaux-Arts de Bilbao en Espagne, le Musée d’Art Contemporain de Monterrey au Mexique, la National Gallery de Canberra en Australie et la Kunsthal de Rotterdam, La Boverie prolonge à Liège l’exposition événement retraçant l’histoire de ce courant d’art contemporain, la sculpture hyperréaliste. Une quarantaine de sculptures proposent l’évolution de la figure humaine dans la sculpture de ce courant des années 1970 à nos jours.

Expo d’hyperréalisme à la Boverie à Liège - Le 6-8 (231/251) - 29/11/2019 Expo d’hyperréalisme à la Boverie à Liège

Une exposition des œuvres les plus célèbres d’Andy Warhol " Andy Warhol, the American Dream Factory " proposera des œuvres provenant des plus grands musées du monde et de collections privées de premier rang, ainsi que des documents rares qui seront exposés à partir du 2 octobre 2020, pour 5 mois. >> En savoir sur les différentes expositions temporaires

Des animations scolaires et tout public Le service Animation du musée a à cœur de développer l’éveil et la sensibilisation aux arts, que ce soit pour les adultes ou les enfants. Visites thématiques commentées, ateliers pédagogiques ou parcours découverte, stages ou encore organisation d’anniversaires, tout est possible. >> En savoir plus sur le service Animation

6 images Le parc de la Boverie, un lieu de détente pour les Liégeois… et les autres © Belga images

Niché au cœur d’un écrin de verdure Le musée de la Boverie est situé au cœur du parc bucolique de la Boverie, sur une île formée par la Meuse et par la " Dérivation ", un lieu qui a accueilli l’Exposition universelle de Liège en 1905. C’est un espace à la fois historique et emblématique de Liège. Vous y accéderez peut-être par la passerelle " La belle liégeoise " qui mène justement, dans ce parc. >> Tout savoir sur le Musée de la Boverie

6 images © Tous droits réservés