À Chimay, la bière se déguste avec les 5 sens

Pour bien démarrer le mois d’août, Olivier Colle, Aurore Salsano et la délirante Manon Le Pomme ont déposé leur caravane à Chimay ce lundi 3 août. Évidemment, impossible de ne pas penser à la célèbre bière et à sa magnifique abbaye. Remontez le temps et découvrez les coulisses de la fabrication de la trappiste. Elle n’en sera que plus savoureuse !

Une abbaye toujours en activité L’abbaye Notre-Dame de Scourmont voit le jour durant l’été de 1850. Elle a été construite par des moines cisterciens-trappistes venus d’Ypres pour s’établir sur le plateau sauvage de Scourmont, à sept kilomètres au sud de Chimay. Le Pince Joseph de Chimay leur a offert 48 hectares de terres Le prieuré, fondé en 1850, fut élevé au rang d’abbaye en 1871 et toujours en activité en 2020. La communauté de Scourmont compte actuellement 13 moines. De nombreuses activités, retraites et conférences sont organisées tout au long de l’année. Leur hôtellerie accueille toute personne désirant profiter de la solitude et participer à la prière. De plus, leur service social est ouvert aux plus démunis. À leur arrivée, les moines ont défriché la terre, ont construit un domaine agricole et puis les bâtiments de l’abbaye. Autour du monastère se sont créées une ferme, une brasserie et une fromagerie. Dès 1876, les moines trappistes de Scourmont avaient retrouvé les secrets de fabrication d’un fromage à pâte dure, qu’ils ont commencé à produire à partir du lait de leur ferme et qu’ils affinaient dans les caves voûtées de l’Abbaye. Autre produit élaboré et brassé au même endroit, c’est la célèbre bière trappiste de Chimay qui accompagne parfaitement la dégustation de fromage. Le succès est tel qu’une autre unité de production est créée à Baileux (Chimay). On y fabrique le fromage et embouteille la bière mais la bière trappiste est toujours brassée à l’abbaye.

Porte de l'abbaye - © Espace Abbaye Abbaye - © Espace Abbaye

Chimay experience : découvrir la bière avec les sens Véritable exposition interactive, la Chimay experience emmène les visiteurs découvrir les secrets de l’histoire et de la fabrication des produits de l’abbaye. Ici, on ne regarde pas uniquement avec les yeux. Tous les sens ont leur importance. Tablette à la main, vous découvrirez notamment une maquette animée de l’abbaye, un livre d’or virtuel ou encore un meuble à ingrédients. Petite nouveauté cette année, un mur d’eau interactif. Bref c'est un véritable espace sensoriel qui ravira petits et grands.

Espace Chimay - © Espace Chimay Visite interactive - © Espace Chimay

Pour ceux qui désirent prolonger l’expérience, un joli parcours pédestre et interactif mène jusqu’à l’abbaye Notre-Dame de Scourmont (environ 15 minutes à pied) et donne accès au jardin, à l’église et au cimetière. Touchez, sentez, écoutez, regardez et surtout, goûtez ! À la fin de votre visite, rendez-vous à l’Auberge de Poteaupré pour y déguster une délicieuse Chimay au fût ! Une visite incontournable pour les amoureux de la Chimay ! Plus d’infos

Mur interactif - © Benjamin Brolet Différentes bières - © Espace Chimay

À Chimay, la bière se déguste avec les 5 sens - © Tous droits réservés

