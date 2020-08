4 activités à réaliser au cœur de l’Ardenne, à Hotton

Autre idée, un voyage insolite en pleine nature en Ardenne, en tramway vicinal. A une dizaine de kilomètres de Hotton, au Pont d’Erezée plus exactement, débute le circuit du tramway touristique de l’Aisne qui vous emmène pour une heure aller/retour sur 12 kms jusque Lamorménil. Une occasion unique et originale de se balader sur une section de ligne vicinale rurale désaffectée dans la vallée de l’Aisne. L’asbl créée en 1964 par quelques passionnés souhaitait en effet faire circuler du matériel ferré vicinal préservé à une époque où ne subsistaient déjà plus que quelques réseaux ou lignes de tramways électriques. La gare de départ située au Pont d’Erezée est dotée d’une cafétéria et d’un musée dont certains véhicules sont centenaires. Sur demande vous pouvez également réaliser un voyage dans des voitures spéciales comme la voiture royale de Léopold II, celle qu’il empruntait quand il se rendait dans sa résidence forestière de Ciergnon. Une autre possibilité de voyage est celle de prendre une voiture-restaurant et bar afin de déguster des produits du terroir.