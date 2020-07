4 activités à ne pas manquer à l’abbaye de Stavelot, patrimoine exceptionnel de Wallonie

L’abbaye bénédictine de Saint Remacle, fondée au 7ème S par le Saint du même nom est une des plus anciennes fondations monastiques de Belgique. Les bâtiments actuels datent du 18ème S, mais on peut voir sur le site, les vestiges de l’église abbatiale du 11e S qui sont d’ailleurs repris sur la liste des 159 biens du patrimoine exceptionnel de Wallonie. Pour les passionnés d’histoire, une visite au Musée historique s’impose et vous dira tout sur la Principauté abbatiale de Stavelot-Malmedy, l’histoire étonnante d’un Etat de l’ancien régime.

Le musée du Circuit de Spa-Francorchamps à voir absolument à l’abbaye. Le plus beau circuit du monde selon de nombreux pilotes, raconte son histoire à travers une collection sans cesse renouvelée de véhicules d’exception qui retrace la passion de la compétition des pionniers à nos jours. Les heures de gloire de l’industrie liégeoise comme FN, Gillet et Saroléa sont également évoquées dans ces très belles caves voûtées. >>En savoir plus

Le seul musée au monde consacré à Guillaume Apollinaire. A 19 ans, le poète passe des vacances à Stavelot pendant que sa mère fréquente le casino de Spa. Le musée évoque le séjour de l’auteur de la chanson du Mal-Aimé qui écrivit même des poèmes en wallon. Un parcours scénographique vous emmène dans l’univers d’une des personnalités marquantes du siècle dernier, à travers ses écrits et le regard de Picasso, Chagall, Marie Laurencin ou Cocteau. >> En savoir plus

La planète et son environnement avec " La légende National Geographic " En 1888, un groupe d’aventuriers et d’explorateurs découvrent le monde, ses merveilles et ses mystères. Une exposition retrace pour la 1ère fois en Belgique, les moments les plus forts de 130 ans de voyages et d’exploration à travers une centaine de photos. >> En savoir plus

Deux festivals, l’un de théâtre, l’autre, de musique classique, revisités Dans les caves de l’abbaye, au mois de juillet, et depuis plus de 50 ans, le festival Vacances-théâtre de Stavelot propose spectacles de théâtre et de cabaret pour petits et grands. Une partie du festival a été annulée pour cause de Covid, mais le festival des Arts de la rue, " Les p’tits Festarts " a maintenu une programmation. Le temps d’un après-midi, les artistes envahissent le site du Parc de l’Abbaye de Stavelot. >> En savoir plus sur le festival des arts de la rue

Tout autre chose, dans les jardins ou les caves romanes, du 7 au 15 août, des artistes se produisent habituellement dans le cadre du Festival de Wallonie, consacré à la musique de chambre. Cette année, le festival sera 100% virtuel >> En savoir plus sur le Festival de musique de Stavelot

Enfin l’abbaye est également investie lors de la Laetare par la bande des Blancs Moussîs (habillé de blanc) et recouverts d’un masque au long nez rouge. Le dimanche de la mi-carême, le 3ème dimanche avant Pâques, ce personnage frondeur, satirique et amuseur sort en cortège, en ville et n’a qu’une idée, celle de faire participer les spectateurs. Ils grognent, sautillent, lancent des confettis et taquinent la foule avec des vessies de porc gonflées et des harengs saur.

