3 activités sympas et insolites à faire à Spa

Le pouhon Pierre le Grand abrite la source la plus abondante : une eau naturellement gazeuse, chargée en sels minéraux et riche en fer. © Libre de droits

Une ville d’eau marquée par le séjour de la plupart des têtes couronnées d’Europe.

La ville de Spa était tellement renommée que son nom est devenu un nom commun. Elle est marquée par le séjour du Tsar Pierre le Grand en 1717. C’était aussi un rendez-vous couru de la noblesse et de la bourgeoisie européenne, l’empereur Joseph II surnomma d’ailleurs la ville le " Café de l’Europe ". Les bobelins (c’est le surnom donné aux étrangers qui venaient boire les eaux de source) venaient nombreux à Spa, on note la présence d’Offenbach ou encore de Victor Hugo. La famille royale belge et notamment la reine Marie-Henriette vécut à Spa plusieurs années, une source porte d’ailleurs aujourd’hui son nom. C’est en 1921 que la Société Spa Monopole est créée et que le commerce des eaux se développe, ensuite, c’est le début du thermalisme social avec l’inauguration de l’établissement des Heures Claires en 1949 et la création d’un nouveau centre thermal sur la colline d’Annette et Lubin. Le centre thermal actuel est l’œuvre de l’architecte Strebelle, qui a également réalisé la Place Saint-Lambert à Liège.