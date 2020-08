3 activités incontournables à Houdeng-Goegnies : visitez, naviguez et mangez

Il y a de quoi s'émerveiller non seulement la vue mais aussi les papilles !

Houdeng-Goegnies possède un patrimoine très riche. Plusieurs activités industrielles ont participé à la vie économique : charbonnage , verreries , fonderies ... Conséquence : des moyens de communication se sont développés comme les chemins de fer ou encore des canaux plus larges équipés d' ascenseurs hydrauliques révolutionnaires pour l'époque.

Petit crochet par Houdeng-Goegnies aujourd'hui. Olivier Colle et Aurore Salsano mettent à l'honneur cette localité.

La Chapelle servit de lieu de culte et de salle d’exposition pour montrer aux clients de la verrerie les nombreuses possibilités de la marbrite. Désormais des spectacles sont organisés en ces lieux. Il est même possible d'y dormir .

Balade en bateau et ascenseur de Strépy-Thieu

Le canal du Centre sillonne Houdeng-Goegnies. Profitez-en pour embarquer à bord d'une péniche. Laissez-vous porter jusqu'aux ascenseurs hydrauliques.

Témoins du passé industriel de la région, l'ascenseur funiculaire de Strépy-Thieu est classé patrimoine mondial de l’UNESCO. Avec ses 117 mètres de haut et ses 73,15 mètres de rachat de dénivellation, ce mastodonte restera certainement encore longtemps le plus grand ascenseur à bateaux au monde !

Au sommet de la structure, l'exposition "Voies d'eau d'hier, d'aujourd'hui et de demain" revient sur l'histoire et l'avenir du transport fluvial. Vous pourrez aussi admirez le panorama et avoir une vue sur la salle des machines.