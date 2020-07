3 activités à ne pas manquer autour du Canal de Bruxelles

Direction Bruxelles, pour la caravane "Sur la Route" de Vivacité. Olivier Colle et Fanny Rochez partent à la découverte des villes et villages de Wallonie, mais aussi de Bruxelles et ils ont choisi de s’installer aujourd’hui sur le site de Tour et Taxis, une merveille d’architecture industrielle du début du 20ème Siècle.

Tour et Taxis, un site unique à Bruxelles, une architecture exceptionnelle Le site est installé au sein d’un quartier appelé autrefois " Le petit Manchester belge ". Bruxelles devint en effet, en 1890, la ville la plus industrielle du pays grâce au canal de Charleroi. Molenbeek passa ainsi de 1.600 habitants en 1814 à 58.445 en 1890 ! La Belgique était alors une grande puissance économique mondiale. " Tour et Taxis " appartenait autrefois à la Maison princière de Thurn und Taxis (en français, maison de La Tour et Tassis), une riche famille allemande fondateur de la poste européenne au 16e S. En 1904, le complexe actuel est construit, d’une superficie totale de 37 hectares, fait d’un ensemble de quais et d’entrepôts conçus pour accueillir des marchandises de l’étranger ou en partance vers l’étranger. Une série de bâtiments imposants sont encore construits par la suite. En 1960, 2.500 personnes travaillaient encore sur place.

7 images Vue aérienne de l’ensemble des bâtiments qui compose le site de Tour et Taxis © Tour et Taxis

Un ensemble de bâtiments reconnus patrimoine industriel remarquable. Ces bâtiments et entrepôts faits de brique, de verre et de fer forgé sont d’une grande valeur historique. L’entrepôt royal, le bâtiment principal du complexe entourant la gare abritée sous une vaste halle, ont été restaurés pour accueillir des entreprises et des grandes manifestations culturelles, salons et foires.

Les Sheds, un chef-d’œuvre du génie civil. 17 000 m2 de sheds (anglicisme signifiant toiture en dents de scie) qui datent d’il y a une centaine d’années. Depuis les quais, vous pouvez admirer l’étonnante charpente métallique autoportante, prouesse technique unique au monde.

7 images La gare maritime et sa charpente métallique © Tour et Taxis La gare maritime, restaurée, inaugurée au mois de mai 2020 © Tour et Taxis

La gare maritime, une charpente métallique de près de 300 mètres et la plus grande usine solaire de la capitale. Construite à l’origine comme une gare de marchandises, proche des installations portuaires, elle est aujourd’hui un quartier couvert de 4 hectares qui accueille espaces de travail, de loisir et de shopping articulés autour d’une grande halle centrale ouverte composée de jardins intérieurs. Ce site est aujourd’hui équipé de près de 9750 panneaux solaires photovoltaïques qui produiront 3 millions de Kw d’électricité verte par an. >> Informations sur les visites guidées de Tour et Taxi

7 images La grande halle centrale composée de jardins intérieurs © Tour et Taxis

Se faire son cinéma en plein air. Le movie drive, le MIMA, cinéma en plein air à Tour et Taxis, des projections sur un écran de 336m2, le plus grand d’Europe. Des food-trucks vous permettent de vous restaurer. Programmation éclectique avec des films classiques, culte, action ou encore films d’animation. La projection peut également avoir lieu en plein jour. >> En savoir plus et réserver sa séance

Une micro brasserie dans le centre d’entreprises bruxellois Be-Here à Tour et Taxis. Afin de générer moins de déchets, la bière est servie directement dans le verre du consommateur sur place et, si certains désirent emporter l’un ou l’autre breuvage, ce sera sous forme de cannette >> En savoir plus

Se déplacer sans embouteillage autour du Canal de la Senne avec le Waterbus. " Brussels by water " a lancé en 2013, un moyen de transport sur le canal, dans l’idée de suivre certains pays qui ont développé le transport des personnes par bateau. L’idée était de se déplacer plus facilement dans la zone fortement encombrée du Canal de la Senne, entre Bruxelles, Schaerbeek, Neder-over-Heembeek et Vilvoorde. Les 6 arrêts, connectés aux transports en commun classiques, permettent d’embarquer et débarquer, avec son vélo si on le souhaite, à proximité des quartiers de vie, zones de logement, centres commerciaux, zones de loisirs, de tourisme ou de bureau. A bord, il est également possible de déjeuner, travailler ou lire son journal.

Mais le Waterbus propose aussi des activités de loisirs comme des croisères sur la Senne en profitant de la vue et du calme, des croisières d’une journée en profitant d’un brunch ou d’un apéro. >> En savoir plus et réservations pour les croisières

Le port de Bruxelles permet l'amarrage des bateaux de croisière fluviale. © Libre de droits Le port de Bruxelles et le canal de la Senne à des fins de loisirs et de plaisance. Avec un quai d’une longueur de 240 mètres, le Brussels Cruise Terminal est le nouveau terminal à passagers du Port de Bruxelles. Il permet l’amarrage des bateaux de croisière fluviale, ceux-ci pouvant mesurer jusqu’à 135 mètres de long et accueillir jusqu’à 200 passagers. Des croisières relient Bruxelles, Anvers, Rotterdam et, Gand, Bruges Amsterdam, ou encore Bruxelles, Rupelmonde, Anvers et Ostende. Le Centre nautique du Port de Bruxelles abrite quatre organisations offrant, aux jeunes particulièrement, la possibilité de s’adonner à la pratique des sports nautiques. >> En savoir plus

7 images © Tous droits réservés