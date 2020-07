2 chouettes idées d’activité nature pour les familles dans la vallée de la Meuse

Direction Yvoir ce mardi 7 juillet, à la découverte de nos villes et villages de Wallonie. Olivier Colle et Fanny Rochez vous invitent à nous rejoindre pour explorer le patrimoine de la région, mais aussi rencontrer les personnages qui font la vie de la région. On embarque pour un voyage de 2 heures sur la route avec Vivacité

Des jeux d’eau uniques dans des jardins de styles classés patrimoine majeur de Wallonie, à Annevoie. Charles-Alexis de Montpellier a reçu au 18e Siècle, la seigneurerie d’Annevoie, une dizaine d’hectares de verdure, traversés par Le Rouillon, un ruisseau qui ne gèle jamais et ne se tarit pas. Il a alors l’idée de créer des jardins en s’inspirant de ceux qu’il découvre lors de ses voyages en France et en Italie. Il creuse des canaux, des étangs et des miroirs d’eau. Il dessine et installe le grand canal qui alimente de façon naturelle, par dénivelé et donc par pression, les jeux d’eau, les fontaines et les cascades. " Si j’ai su par mon art vous rendre un peu fameuse, belle eau par vos grands jets en allant à la Meuse, vous m’avez fait connaître à l’univers entier, non pour un grand héros, mais un grand fontainier ". Telles sont les paroles de Charles-Alexis de Montpellier lorsqu’il dit adieu aux jardins

10 images Les jardins d’Annevoie au printemps © Daniel Fouss Les jeux d’eau des jardins d’Annevoie © Daniel Fouss

Des jardins de plaisance à la française, l’influence italienne et le romantisme à l’anglaise Longues et majestueuses perspectives à la française, intégration de la nature et des courbes à l’italienne, ou encore reproduction artificielle des curiosités de la nature à l’anglaise, tous les styles sont représentés et feront le bonheur des amateurs de jardins prestigieux. Un grand projet de restauration des jardins et de ses œuvres est réalisé par un jeune architecte paysagiste, qui a participé à la restauration du parc du Château de Versailles, excusez du peu. Les chemins sont entretenus de façon écologique et des fontainiers entretiennent bassins, plans d’eau, canalisations et avaloirs. >> En savoir plus

10 images L’île d’Yvoir au milieu de la Meuse, accessible avec un passeur électrique © Libre de droits

Passez un beau moment de détente et de loisir sur l’île d’Yvoir. Embarquez sur le passeur d’eau électrique à destination de l’île d’Yvoir, aménagée pour les touristes, au beau milieu de la Meuse, non loin de Namur et de Dinant. Sur l’île, une bande de 900 mètres de long a été classée Natura 2000 et est un refuge naturel pour la faune et la flore mosanes. Vous pourrez y croiser des oies et des cygnes. L’autre moitié de l’île est consacrée aux loisirs pour petits et grands : kayaks, pédalos, blob jump ou ski nautique s’offrent aux familles. Pataugeoire et plaine de jeu occupent les loisirs des petits. >> En savoir plus

Le Trou de l'église à Mont qui fait le bonheur des spéléologues © Gaëtan Rochez Une cavité qui fait le bonheur des spéléologues à Mont Godinne Le village de Mont, sur la commune d’Yvoir est construit sur un plateau calcaire truffé de trous et grottes de toutes sortes. Le Trou de l’église, c’est un chantoir d’une longueur de 1.065m et d’une profondeur de 85m fait le bonheur des spéléologues belges et étrangers. Le must : grimper au-dessus des chutes par temps humide. Le Trou Bernard, lui, est le gouffre le plus profond de Belgique, 120m de profondeur. Il possède plusieurs grottes et galeries souterraines. Les cavités sont libres pour les spéléologues affiliés à l’U.B.S. ou à une fédération reconnue par celle-ci. >> En savoir plus

La vieille ferme de Godinne qui abrite le musée archéologique © Laetitia Michiels Un musée archéologique installé dans une vieille ferme seigneuriale classée du 17ème S à Godinne. C’est un Centre culturel qui abrite aussi plus d’un siècle et demi de fouilles provenant d’une des plus grandes sépultures collectives du Néolithique découvertes en Wallonie. >> En savoir plus

10 images © Tous droits réservés