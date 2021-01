Attention toutefois, si Glow s'utilise en couple et permet de consulter les informations de son/sa partenaire, cela ne signifie pas que l'intimité de chacun est dévoilée à l'autre. En effet, les données partagées entre les membres du couple sont clairement indiquées, et les autres restent privées. Enfin, l'application s'accompagne d'un forum, “Glow Community”, pour poser ses questions et échanger des informations en toute confidentialité.

Créée par Max Levchin, le cofondateur de PayPal, Glow dispose de plus que 40 indicateurs quotidiens pour améliorer sa santé reproductive. Il est possible de l'utiliser pour suivre son cycle menstruel, mais elle est principalement tournée vers la fécondité, et la conception d'un enfant. Ainsi, elle est également ouverte aux hommes qui souhaitent améliorer leur fertilité.

Listes de courses partagées, recettes intégrées, cartes de fidélité numérisées et suggestions personnalisées. Cette appli vous aide à économiser du temps, de l'argent et de l'énergie au moment de préparer vos menus et courses de tous les jours. Fini la liste de courses qui disparait dans le fond de son sac. Vous pouvez même ajouter vos propres photos à vos articles dans la liste de courses pour donner des indications plus précises à vos amis / votre famille sur le produit qu'il faut acheter.

Votre smartphone va vous faciliter la vie ! Voici les applications pour vous et toute la famille - © Tous droits réservés

3) Pixy.family : l'application pour s'organiser facilement en famille !

En tant que parents, on peut avoir jusqu'à 150 tâches par jour en tête. On a parfois l'impression de passer plus de temps à organiser sa vie de famille qu'à passer du bon temps avec elle. S'inspirant d'outils e productivité et de techniques de collaboration utilisés en entreprise, deux entrepreneurs Charlotte et Anne-Sophie ont eu l'idée de les mettre au service de l'organisation familiale.

Il s'agit d'une application collaborative pour s’organiser plus simplement ensemble en famille, grâce à plus d’entraide et tout en s’amusant. L’application va bien au-delà d’une simple to do list. L’objectif est véritablement d’aider à passer à l’action en famille et à se repartager le travail.

Chaque membre de la famille peut voir ce qui est à faire dans la maison, et peut s'impliquer à sa mesure, de façon ludique et sympa. A travers des défis et des tests, on en apprend un peu plus sur les personnalités et les talents de la famille, et on comprend ce qui motive chacun. La famille est en outre récompensée de ses efforts communs par des bonus et des cadeaux de partenaires.

Pixy est également encadré par un board d’experts venus de tous horizons : thérapeutes familiaux, psy, coachs, experts en intelligence collective, gouvernance partagée et sciences comportementales.