Cathy Immelen était dans Super Nanas pour parler cinéma et mettre à l’honneur une super nana du cinéma belge. La RTBF lance une grande opération pour soutenir notre cinéma belge. Les cinémas fermés, les projets mis en stand-by, la situation du milieu de la culture est très préoccupante. Cette année, pas de cérémonie des Magritte non plus. Pas de grande soirée annuelle qui récompense le meilleur du cinéma belge. Cependant la fête du cinéma belge a quand même bien lieu grâce à la RTBF et à tous ses supports : tv, radio, Auvio, tout le monde se mobilise pour mettre en lumière et rendre hommage à ce secteur si riche et si créatif.

Ce samedi 6 février à 20h05 sur Tipik, retrouvez un film qui sort totalement des clichés habituels du cinéma belge. Il s'agit d'une comédie romantique ! Un Sex and The City à la bruxelloise. Ça s’appelle Faut pas lui dire et il est réalisé par une femme ! La réalisatrice s'appelle Solange Cicurel. Cette dernière a un parcours très atypique puisqu’elle a été avocate pendant près de 20 ans avant de se lancer dans le cinéma. Elle a démarré avec un court métrage : Einstein était un réfugié. Elle a également réalisé deux longs métrages jusqu’à présents. Des films qui sont sortis du lot de la production belge habituelle : Adorable sorti l’été dernier, une comédie familiale sur les conflits entre une maman et sa fille en plein crise de l’adolescence, avec Elsa Zylberstein dans le rôle principal ! Mais avant cela il y a eu : Faut pas lui dire.

"Un Sex and The City à la bruxelloise": Cathy Immelen nous présente la réalisatrice Solange Cicurel et son film "Faut pas lui dire" - © Tous droits réservés Sorti en 2017, ce film a remporté le Magritte du meilleur premier film ! L’histoire est celle de 4 cousines inséparables, elles ont entre la trentaine et la quarantaine. On suit les histoires de famille, de couple, d’ex… Le quotidien du bande de nanas. Parmi ces 4 femmes, une doit se marier bientôt, et les 3 autres découvrent que le futur mari est infidèle. Faut-il prévenir la mariée ? Que vont-elles décider ? On y retrouve un super casting avec la chanteuse Jenifer et à ses côtés : une pléiade d’acteurs belges Tania Garbarski, Charlie Dupont, Laurent Capelluto, Stéphanie Crayencour, Clément Manuel, ou encore Fabrizzio Rongionne. Il y a aussi au casting d’autres acteurs comme Arié Elmaleh (le frère de Gad Elmaleh), Camille Chamoux ou encore Brigitte Fossey.

Réécoutez l'interview de Solange Cicurel ici !

