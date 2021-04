"Tu es le cœur brisé le plus connu de France" : une Super Nana nous parle de son passage dans une émission de télé-réalité

"Tu es le cœur brisé le plus connu de France" : Livia Dushkoff, Fanny Jandrain, Laure Fornier et...

"Tu es le cœur brisé le plus connu de France" : Livia Dushkoff, Fanny Jandrain, Laure Fornier et... Le samedi après-midi sur Vivacité, c'est discussion entre filles. Cette fois-ci, nos super nanas ont décidé de vous donner quelques conseils pour parler à votre compagnon ou (si vous êtes célibataire comme Livia Dushkoff) votre futur compagnon.

Livia Dushkoff : "Oh bien si je vais pas me gêner. Est-ce que tu fais ça ? Non ? Bon suivant ! (Rire)"

Delphine Simon : "Ca dépend ! Moi, j'ai un gros problème quand on a des problèmes digestifs et qu'on nous les partage. Ce n'est pas nécessaire." (Rire)

Après ce classement, Fanny Jandrain propose à Delphine Simon de faire un documentaire sur le premier rendez-vous amoureux de Livia Dushkoff. Cette dernière nous rappelle alors qu'en 2012 elle avait participé à l'émission de téléréalité "Le Bachelor". Cette émission française diffusée sur NT1 proposait de suivre un homme célibataire séduisant, ayant connu la réussite dans les affaires, à la recherche du grand amour parmi 20 candidates. Notre Livia Dushkoff était arrivée en finale avant que l'homme en question choisisse l'autre demoiselle. Un coup dur pour notre chroniqueuse qui en parle aujourd'hui avec beaucoup d'humour.

" Il m'a jeté devant 6 millions de téléspectateurs. Et après, on m'a rappelé pour faire La villa des cœurs brisés. Ils m'ont dit ; tu es le cœur brisé le plus célèbre de France. Oh c'est sympa ! (Rire)."

Elle raconte ensuite que sur le coup, elle était vraiment triste. "Nous sommes conditionnées pendant le tournage. On ne voit que lui dans des beaux paysages". Elle était sincèrement amoureuse. "Mais après, on redescend vite sur terre." Un peu comme le moniteur de ski pendant les vacances d'hiver conclut Fanny Jandrain.

