"Tu es le cœur brisé le plus connu de France" : Livia Dushkoff nous parle de son passage dans une émission de télé-réalité

Après ce classement, Fanny Jandrain propose à Delphine Simon de faire un documentaire sur le premier rendez-vous amoureux de Livia Dushkoff. Cette dernière nous rappelle alors qu'en 2012 elle avait participé à l'émission de téléréalité "Le Bachelor". Cette émission française diffusée sur NT1 proposait de suivre un homme célibataire séduisant, ayant connu la réussite dans les affaires, à la recherche du grand amour parmi 20 candidates. Notre Livia Dushkoff était arrivée en finale avant que l'homme en question choisisse l'autre demoiselle. Un coup dur pour notre chroniqueuse qui en parle aujourd'hui avec beaucoup d'humour.

"Il m'a jeté devant 6 millions de téléspectateurs. Et après, on m'a rappelé pour faire 'La villa des cœurs brisés'. Ils m'ont dit 'tu es le cœur brisé le plus célèbre de France'. Oh c'est sympa ! (Rire)"