Thomas Pesquet : l'homme qui nous fait rêver ! Par Fanny Jandrain

Enfant, il jouait dans une fusée en carton et rêvait de voyager dans l'espace. Aujourd'hui astronaute, Thomas Pesquet ne joue plus, mais il continue de rêver. Fanny Jandrain nous parle de l'homme qui partage ses rêves avec le monde entier. Aujourd’hui j’avais envie de prendre de la hauteur, d’avoir la tête dans les étoiles… Cette semaine j’étais chez moi, au calme, il était 22H38. Je m’asseyais pour la toute première fois de la journée. Après avoir rangé ce que mes trois tornades avaient dérangé, après avoir préparé les cartables pour le lendemain, après avoir vidé le lave-vaisselle, après avoir essuyé le pipi de mon chien, après avoir aspiré mon tapis (car comme je vous l’ai déjà dit j’aime quand les poils de mon tapis sont drus…). 22h38 je m’assieds et là je vais sur Instagram. Je vois sur le compte thom_astro , le compte de Thomas Pesquet que pendant que je suis installée dans mon canapé lui poste une photo depuis la Station spatiale internationale. Une photo de la lune qui reflète sur la mer comme un miroir. Et là je me dis : "purée nous n'avons vraiment pas la même vie". Il y a sur ce compte quelque chose de magique. Je m’abonne à son compte et je parcours toutes ses publications. J’apprends par la même occasion des millions de choses…

J'apprends que là-haut, ils doivent absolument ajouter 2 heures de sports à leurs programmes pour éviter que leurs muscles, leur cœur et leurs os ne se détériorent, à cause de l'apesanteur. Alors ils courent. Sur un tapis de course attachés à des harnais.

Sur Instagram je vois des nuages noctulescents, des nuages d’un genre un peu particulier qui sont des nuages de très haute altitude. On les retrouve à environ 80 km de la surface de la terre ! Ils sont situés dans la mésosphère et sont a priori constitués de poussières de météorite et de glace d’eau. Il nous offre aussi des vidéos incroyables dont une qui nous fait faire le tour de la terre. On reconnait l’Italie , c’est magnifique. Une autre vidéo du Volcan de La Palma très impressionnant depuis là haut avec ses coulées de lave brillantes. On découvre le quotidien de ses hommes et ses femmes là-haut et ça a quelque chose de magique. Ils nous expliquent leurs méthodes de récupération d’eau. La majorité de leurs eaux usées sont recyclées en eaux potables… le pipi du soir devient vite le café du matin. Il y a quelque chose d’irréel, de fascinant… et là je me suis dit : "regarde là-haut, il se passe des millions de choses". Quand des hommes ou des femmes réalisent des choses incroyables, je ne peux pas m’empêcher de les imaginer enfant dire un jour à leurs copains, à leur professeur "quand je serai grand, j’irai dans l’espace". Croire en ces rêves et tout faire pour y arrive. Je vous invite vraiment à le suivre et à partager ce moment avec les enfants. Réécoutez l'extrait

Commandant de bord au sein de la Station spatiale internationale

Lundi 4 octobre, Thomas Pesquet est devenu le premier français de l'histoire à endosser le rôle de commandant de bord au sein de la Station spatiale internationale. Une fonction qui s'accompagne de plusieurs responsabilités. C'est le 53e astronaute à obtenir ce rôle, mais seulement le premier français et le quatrième Européen. Ses principales missions seront de diriger les opérations en cas d'urgence et faire en sorte que tout l'équipage s'entende bien à bord de l'ISS. Il y est depuis le 24 avril dernier, et il devrait rentrer mi-novembre. Son programme sur place depuis son arrivée est très chargé. Thomas Pesquet a commencer par passer en revue l'état de la Station spatiale et des procédures d'urgence, afin de s'assurer que toutes les conditions de sécurité étaient en ordres. Puis, il doit installer le matériel nécessaire aux expériences qu'il va mener au cours de ces six mois, en commençant par les expériences les plus complexes. En général, une journée d'astronaute de l'ISS débute à six heures du matin, et se termine vers 19h30. Les scientifiques mènent leurs expériences, et doivent impérativement inclure deux heures de sport à leur programme. L'astronaute français a reçu de nombreuses missions de la part du CNES, de l'ESA et de la NASA. Ses missions portent principalement sur l'étude du comportement de la matière en apesanteur, sur l'adaptation du corps humain dans l'espace, etc. Il étudie également différentes technologies, qui seront utilisées sur Terre ou lors de futures missions d'exploration spatiale.

Et puis, il nous régale !

Entre deux expériences, le spationaute a aussi le temps de s'amuser ! L'un des péchés mignons de Thomas Pesquet, c'est de photographier la Terre sous toutes les coutures depuis la Cupola, la plateforme d'observation. L'astronaute avait inondé les réseaux sociaux de photographies magnifiques lors de son premier vol, en 2016. Il en avait fait un livre. Vous pouvez aussi lire la BD Dans la combi de Thomas Pesquet est un album de bande dessinée illustré et scénarisé par Marion Montaigne. Prenant appui sur l'aventure vécue par Thomas Pesquet à bord de la Station spatiale internationale, cet album raconte avec humour le long processus de sélection et d'entrainement des spationautes, puis leur mission et leur retour sur Terre.

