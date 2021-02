Sarah Viola : une belge joueuse de football américain à Las Vegas

Sarah Viola a 25 ans et dans quelques mois elle s'envolera pour Las Vegas aux Etats-Unis. Cette super nana vient effectivement de signer un contrat de 5 ans auprès des Devils de Vegas. Un évènement exceptionnel car, en Belgique, pratiquer le football américain lorsqu'on est une fille n'est pas chose facile.

La Belgique compte entre 15 et 20 clubs de ce sport le plus typique d'outre-Atlantique. Entre les trajets pour les matchs, les repas, les inscriptions, les nuits d'hôtels durant les déplacements et le matériel... pratiquer ce sport coute plus cher à un professionnel que n'importe quel autres sports. Un réel parcours du combattant. De plus, les clubs en Belgique sont mixtes, ce qui signifie que l'Evroise a évoluée entourée de garçons. Un avantage considérable pour cette jeune sportive qui n'a peur de rien.

Un sport avec des règles que nos animatrices, Fanny Jandrain, Ophélie Fontana, Laure Fornier et Delphine Simon ne comprennent pas vraiment... Heureusement Sarah Viola était dans l'émission pour répondre à nos questions.