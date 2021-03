Sara, Ophélie, Fanny et Laure célèbrent le 8 mars, journée internationale des droits des femmes !

Mettant en lumière le parcours remarquable de nombreuses femmes chaque semaine , il allait finalement de soi que Sara, Ophélie, Fanny et Laure reviennent sur cette date emblématique qui a vu naître l’émission il y a tout juste un an : le 8 mars, journée internationale des droits des femmes .

"Super Nanas" souffle sa première bougie ce 8 mars ! L’occasion pour Sara De Paduwa et ses chroniqueuses d’élire leur femme de l’année et d’épingler quelques dates étonnantes ayant façonné les droits des femmes dans la société.

Fanny Jandrain, Laure Fornier, Ophélie Fontana et Sara De Paduwa nous parlent de de leur femme de l'année.

Pour Fanny Jandrain , cela ne fait aucun doute, Annie Cordy , décédée le 4 septembre dernier à l’âge de 42 ans est la femme qui aura marqué son année : "Je sais que dans l’émission, on met en avant de grandes dames qui font actuellement des choses incroyables, mais je pense aussi qu’on a le devoir de mémoire. On ne doit pas oublier les dames qui ont fait partie de nos vies", avance l’animatrice.

Kamala Harris, première femme de l'Histoire à la vice-présidence des Etats-Unis. © Getty Images

Ophélie Fontana, quant à elle, a décidé de mettre à l’honneur Kamala Harris : "Première femme à occuper la vice-présidence américaine et de surcroît, première femme aux origines africaines et indiennes. On espère qu’elle va pouvoir ajouter autre chose dans son curriculum vitæ. En tout cas, les lignes ont déjà bougé", souligne Ophélie.

Si son mandat ne fait que commencer, beaucoup la voient comme une présidente potentielle dans 4 ans, voire avant au vu de l’âge de Joe Biden, qui, on ne sait jamais serait amené à quitter sa fonction prématurément pour une raison de santé, explique-t-elle.