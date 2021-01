Sara, Fanny, Ophélie et Laure passent le test de culture générale de Miss France

Sara De Paduwa, Fanny Jandrain, Ophélie Fontana et Laure Fornier ont passé le test de culture générale du concours miss France 2021. A votre avis, qui sera la grande gagnante ? Allez-vous faire mieux ?

Avant de devenir miss France 2021, Amandine Petit a dû passer par le désormais classique test de culture générale. Toutes les candidates ont dû y passer et Miss Normandie n’est pas celle qui a obtenu le meilleur résultat. C’est effectivement Lou-Anne Lorphelin, Miss Bourgogne et petite soeur de Marine Lorphelin, qui a obtenu la meilleure note.

L’épreuve, qui comporte 40 questions réparties en quatre grandes catégories – “Révisions”, “Actualités”, “La France dans le monde” et “Pour aller plus loin”.

Nos animatrices ont-elles trouvé une majorité de bonnes réponses ?

Ophélie Fontana finit en tête de ce quiz animé par Sara De Paduwa. Lorsqu’il s’agit de question sur Instagram, nous pouvons compter sur Laure Fornier pour mettre tout le monde d’accord. Quant à Fanny Jandrain, nous pouvons lui faire confiance sur l’expérience de miss. Notre ancienne candidate à miss Belgique nous livre une anecdote surprenante. En 2014, alors qu’elle se présentait à miss Belgique, Fanny Jandrain et les autres finalistes étaient partis en voyage pour faire les photos habituelles que nous connaissons tous. Plage, sable fin et cocotier… le décor parfait pour de belles photos réussies. Mais ce n’est pas aussi simple. Au retour, l’équipe se rend compte avec désarroi que le fichier contenant les photos d’une seule miss a disparu. Fanny Jandrain devint alors la seule candidate sans photo. Enfin presque. Pour rattraper le coup, il ne lui restait plus qu’à refaire toutes les photos dans un célèbre parc aquatique belge. C’est ce qu’on appelle ne pas avoir de chance.