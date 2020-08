Sara De Paduwa présente "Super Nanas", votre nouveau rendez-vous 100% positif - © Fred Guerdin

Sara De Paduwa présente ses nouveaux projets de la rentrée - Extrait de Le 8/9 (166/260) -... Laura Crowe & Him, c'est la rencontre entre Laura et Eric, deux songwriters Bruxellois passionnés. Pour eux, tout commence par une reprise de System Of A Down sur YouTube, vidéo qui totalise à ce jour plus d'1M de vues. En 2016, ils font une entrée remarquée dans les charts belges avec leur 1er single "Ecstasy". Ensuite ils arpentent les scènes de salles et festivals belges. Ils ont à leur actif 5 singles radio, une BO pour un film chinois, un générique pour une émission hebdomadaire sur la télévision nationale et bien d'autres... En septembre 2019, le duo crée la surprise avec "En équilibre", un single mélangeant des textes en français et en anglais. Ne se laissant pas démonter par la crise mondiale du Coronavirus, Laura Crowe & Him maintiennent le rythme en écrivant à distance et développent sur leur chaîne YouTube les Covid Sessions. Ils chanteront I Don't Want Your Lovin', un tout nouveau titre écrit dans la joie et la... distanciation. 28 aout : Laura Crowe & Him dans les jardins du Château de la Rose, concert en plein air.