Quels sont les objets du quotidien ou l'on trouve le plus de bactéries ? - © Jamie Grill Photography - Getty Images/Tetra images RF 1. Les serviettes de bains L'objet le plus contaminé de notre salle de douche car c'est la serviette qui recueille peaux mortes, saletés et autres sécrétions corporelles quotidiennes. En ajoutant à cela la chaleur de la pièce, l'humidité de la serviette et un tissu spongieux, on obtient l'équation parfaite pour faire proliférer bactéries et microbes en tous genres. Si comme Fanny Jandrain vous avez une famille nombreuse, voici son conseil : " Dans ma tribu, j'ai acheté un bac par personne. Chaque membre de la famille à son petit bac avec toutes ses affaires de salle de bain comme ça rien ne traine. Il reste juste les serviettes qui sèchent."

Quels sont les objets du quotidien ou l'on trouve le plus de bactéries ? - © d3sign - Getty Images 2. La machine à café Le problème provient du réservoir, un endroit toujours humide et sombre, parfait pour permettre aux bactéries de se développer. Le bon geste de Sara De Paduwa : "Une fois par mois, on remplit le réservoir de vinaigre blanc et on laisse tremper 30 minutes. On fait ensuite passer le vinaigre comme de l'eau, histoire de détartrer la machine au passage, puis on efface toutes les traces en rinçant."

Quels sont les objets du quotidien ou l'on trouve le plus de bactéries ? - © Roman Studio - Getty Images 3. Les pièces et billets Parce qu'ils passent de main en main, les pièces et billets qu'on entrepose souvent sur la console de l'entrée, sont de vrais nids à bactéries. Ils en contiendraient 26 000 précisément selon une étude faite en 2013 par des scientifiques de l'université d'Oxford. On évitera donc de les entreposer à l'air libre en les plaçant dans une tirelire par exemple.

Quels sont les objets du quotidien ou l'on trouve le plus de bactéries ? - © Anastasia Gorlanova / EyeEm - Getty Images/EyeEm 4. Le tapis de yoga Une étude, de la Rutgers School of Medicine (dans le New Jersey), affirme que notre tapis représente l'incubateur parfait pour les infections de la peau car l'on y sue beaucoup dessus et que surtout, on ne les lave que très rarement (voire jamais). On pense donc à le nettoyer régulièrement, au moins une fois par semaine (en fonction de la fréquence des séances, évidemment). On peut par exemple le frotter avec un peu d'eau et du savon, ou avec une éponge imbibée de Javel (diluée dans de l'eau).

Quels sont les objets du quotidien ou l'on trouve le plus de bactéries ? - © Tatiana - Getty Images/iStockphoto 5. Le verre à brosses à dents Il est en général plus sale que les interrupteurs ou les robinets ! Il faut dire qu'il est humide quasiment tout le temps, ce qui permet aux bactéries de se développer confortablement. Et il faut bien reconnaitre qu'on ne le lave pas très souvent. Le bon geste d'Ophélie Fontana : "On le nettoie à la main avec de l'eau chaude et du liquide vaisselle. On le sèche bien et on repasse un coup de lingette antibactérienne par-dessus. Moi j'utilise un peu de vinaigre."

Rendez-vous chaque samedi dès 14h sur VivaCité avec nos "Super Nanas" Ophélie Fontana, Sara De Paduwa, Fanny Jandrain et Laure Fornier.