Pourquoi les matchs de foot nous rapprochent ?

Nous avons tous besoin d'être connectés. Cela fait partie de notre identité et contribue en grande partie à notre bonheur. La connectivité est un besoin de se lier aux autres. C'est " notre " pays, ce sont " nos " joueurs qui ont bien joué. C'est nous contre eux et cela conduit à une puissante identification de groupe.

De manière générale, le football est un sport fédérateur. Hyper pratiqué il est très accessible (on “tape dans un ballon” depuis l’enfance, dans la rue, le jardin, sans frais…), ce sport populaire est aussi un sport collectif où règne l’esprit de groupe. Et puisqu’il fait souvent l’actualité, il a le don de faire rêver certains.

Fanny Jandrain : "Même si on est dans un autre pays lors d'une compétition, on a envie de se joindre à eux et de faire partie du groupe !"