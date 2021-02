Peut-on vraiment vivre sans sucre ? Ophélie Fontana et Lilly Simone répondent à la question

Ophélie Fontana vous propose 2 super nanas (2 guerrières) à suivre absolument ! Leur objectif est véritablement de partir en guerre contre le sucre. Aurélie et Simone lancent aujourd’hui leur site internet : Lilly Simone the sugar fight. Ces dernières étaient dans l’émission pour répondre à toutes nos questions !

Quand on parle alimentation, il a évidemment une substance à laquelle nous avons tous beaucoup de mal à résister. Nous avons nommé le sucre. Quand on parle de sucre, nous pensons tous aux bonbons, pâtisseries, sodas et autres… Mais pas que ! Le sucre est partout et de plus en plus. Le problème principal du sucre c’est la dépendance qu’il engendre. Il est même l’une des causes principales de mortalité. Il est la source de bien des maladies comme le diabète, l’hypertension, l’obésité, certains cancers, maladies cardio, Alzheimer, des allergies…

Peut-on vraiment vivre sans sucre ?

La réponse est oui. Nous pouvons limiter les quantités de glucides. Pour comprendre, il suffit de se référer à l’alimentation de nos ancêtres. Peu de produits transformés. Protéines et graisses animales, des lipides. Revenir aux fondamentaux. Alimentation de type low carb, cétogène. Tout est une question de proportions. Oublions pains, pâtes, bonbons et pâtisseries et apprenons à lire les étiquettes.

