Personnalités françaises accusées de viols et d'incestes …La justice est en route, mais les procès se font sur les réseaux et dans la presse

Il ne se passe pas un jour en France depuis le début d’année, sans une nouvelle plainte, un nouveau scandale, de nouvelles indignations. La justice est en route, mais les procès se font sur les réseaux et dans la presse. Quelles sont les limites ? Les accusations de viols sur mineurs visant l’artiste plasticien Claude Lévêque, révélées au mois de janvier, mais aussi l’affaire impliquant l’acteur Richard Berry, accusé d’inceste par sa fille aînée, Coline Berry-Rojtman dans les années 83-85 , et, plus récemment encore, la plainte déposée par l’autrice Florence Porcel contre Patrick Poivre d’Arvor, ancien présentateur du Journal de 20 heures sur TF1, qu’elle accuse de viol. Florence Porcel raconte son histoire dans le roman Pandorini. Un ouvrage publié le même jour que La Familia Grande de Camille Kouchner, dans lequel le politologue Olivier Duhamel est accusé d’inceste. Ce dernier livre s’est vendu à plus de 300 000 exemplaires.

Le 23 février dernier, l’acteur français Gérard Depardieu avait été mis en examen pour viols et agressions sexuelles. La liste est longue et ne fait que s'agrandir. Il s'agit d'un véritable phénomène de société. La parole se libère et c'est tant mieux ! Mais aujourd'hui, nous pouvons nous demander quel rôle les médias doivent-ils vraiment jouer dans ces affaires ? Quel impact les réseaux sociaux ont-ils ? Sur ces derniers, les témoignages d'anonymes affluent sur le modèle du mouvement #Metoo. Des étudiantes se disant victimes ou témoins de comportements et violences sexistes.