Ophélie Fontana vous explique pourquoi le champagne est un monde de femme - Super Nanas -... Les fêtes approchent, l’occasion de se faire plaisir et parfois de sortir une bonne bouteille de champagne. Ophélie Fontana s'est intéressée à l'univers du champagne et surtout aux coulisses. Saviez-vous que c'était un milieu très féminin ?

De nombreuses femmes ont écrit quelques-unes des plus belles pages de l'histoire de la Champagne et depuis longtemps. Connaissez-vous le terme "veuves de champagne" ? Le terme de " veuve " vient du fait que la seule possibilité pour une femme de diriger une maison de Champagne (ou tout autre entreprise) était lorsque son mari, à la tête de l'entreprise, mourait au 19ème et 20ème siècle… Il y en a eu pas mal. Les veuves de Champagne sont à l'origine d'innovations techniques et commerciales qui ont contribué de manière importante à l'élaboration et l'essor du champagne tel qu'on le connaît aujourd'hui. Les plus connues sont Barbe-Nicole Clicquot-Ponsardin , qui fut la première femme à reprendre une maison de Champagne en 1805/ Perd son mari quand elle a 27 ans. Visionnaire, elle acheta plus de 300 hectares dans les meilleurs crus, pour assurer les approvisionnements, et inventa le marketing avant l'heure, en étant la première à millésimer une cuvée: celle de 1810. ► A lire aussi : Un mauvais champagne ou un bon crémant ?

Louise Pommery, veuve à 39 ans de son mari ALexandre, qui se retrouve à la tête de la maison en 1858. Suivent trente années d'une gestion exemplaire : elle augmente son territoire, creuse ses propres (caves), développe le marché international et invente le champagne brut nature en réduisant le dosage de sucre Camille Roederer, Veuve en 1932, elle arrive aux commandes dans la période la plus noire de l'histoire Roederer : on vient de perdre le marché russe, La maisonest déclarée en faillite et passe sous la gestion d'un administrateur judicaire". Puis elle sauve la maison de la vente et repositionne Roedere. Elizabeth Bollinger, Devenue veuve en 1941, pendant trente ans à la dimension et la notoriété qu'elle connaît aujourd'hui. Jusqu'à devenir le champagne officiel de la couronne britannique. James Bond aussi boit du Bollinger.

En Belgique

En 1991, Carol Duval-Leroy, se voit adoubée par son époux sur son lit de mort. Elle a seulement 36 ans. Il lui confie les destinées de la maison . Née en Belgique, étrangère aux affaires du champagne, Carol met toute son énergie au service de la cause et se révèle un chef d'entreprise hors-pair. Fait !a par amour….. Vingt années plus tard, la production maison est passée de 2,5 à 5 millions de bouteilles. Elle aurait pu prétendre au titre veuve duval leroy, a refusé car associé tout de même à un événement négatif Assure la transmission à ses 3 enfants. Si aujourd'hui, les pères vignerons n'espèrent plus de fils obstinément, c'est pour beaucoup grâce à ces femmes de caractère. Les filles relèvent désormais avec efficacité le défi familial et perpétuent les dynasties. Rendez-vous chaque samedi dès 13h sur VivaCité avec nos "Super Nanas" Ophélie Fontana, Sara De Paduwa, Fanny Jandrain et Livia Dushkoff.