Ophélie Fontana emmène les femmes dans l'espace et vous présente Nora Al Matrooshi

Mais pourquoi y-a-t-il si peu de femmes dans l'Espace ? Ophélie Fontana et son invitée Yael Nazé, astrophysicienne belge, répondent à la question.

Ce sont les russes qui ont ouvert la voie. En 1963, Valentina Terechkova est la première femme à aller dans l'espace. Ca aurait pu être le début d'une longue série et pourtant ça ne le sera pas ... Yael Nazé nous explique pourquoi.

"Concrètement, à l'époque, c'était plus pour amuser la galerie et pouvoir dire qu'ils avaient envoyé la première femme dans l'espace"

Le milieu encore aujourd'hui ne s'habitue pas aux femmes. Les scaphandres ne sont toujours pas adaptés aux femmes. La légende raconte même qu'une femme ne pourrait pas aller dans l'espace à cause de ses menstruations.

" Oui, alors là, ils n'ont pas tous compris que les règles et la circulation sanguine, ce n'était pas tout à fait pareil."

Notre spécialiste nous l'explique; "dès les années 60, le médecin qui a fait les tests pour la sélection des premiers astronautes américains a testé des femmes. Il s'est rendu compte que les femmes présentaient de nombreux avantages. Elles étaient plus petites et plus légères. Elles consommaient également beaucoup moins d'oxygène. De plus, elles étaient plus résistantes à la chaleur et à la solitude. Et par la suite, on a découvert que les femmes étaient beaucoup plus disposées au travail de groupe et à la collaboration."

