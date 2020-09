On en parle : le marché des produits technologiques du sexe en plein essor - Super Nanas -... Des personnalités "qui ne mâchent pas leurs mots, qui sont naturelles et qui ont un certain franc-parler". C'est ce que vous propose Sara De Paduwa, Ophélie Fontana, Fanny Jandrain et Laure Fornier chaque samedi dès 14h. Tous les ingrédients sont réunis pour donner une émission dans l’air du temps, souriante et bienveillante, qui ne parlera pas qu’aux femmes !