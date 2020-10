Nos animatrices se lèvent tôt ! Elles nous disent pourquoi

L’avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt ». Nos animatrices se lèvent toutes tôt ! Mais pourquoi ?

Pas toujours simple de réaliser toutes les tâches prévues en une journée. Se lever plus tôt que d’habitude aurait bien des avantages sur votre productivité en fait on a une meilleure concentration, du temps pour soi, plus d’énergie...

Les personnes du matin obtiennent de meilleures notes (selon un rapport de l’Université du Texas, la moyenne cumulative des personnes du matin était de 3,5; les noctambules, 2,5). Ils sont plus consciencieux et proactifs au travail, ce qui a été lié à de meilleurs emplois et à de meilleurs salaires. Enfin, les personnes du matin ont manifesté davantage de bien-être, de satisfaction et d’optimisme que les noctambules.

Ceux qui se lèvent tôt ont tendance à:

Gagner plus d’argent.

Être plus productifs.

Être plus sains et à vivre plus longtemps.

Être plus heureux et satisfaits de leur vie.

Avoir un sommeil plus régénérateur.

Avoir un meilleur équilibre général.

Mieux planifier leur journée.

Prendre le temps de vivre.

Mieux gérer les événements imprévus.

Être moins stressés négativement.

