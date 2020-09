Lous and The Yakuza : une égérie belge engagée

Ophélie Fontana nous parle d'une artiste redoutable et engagée : Lous and The Yakuza.

Chaque semaine dans Super Nanas, votre nouveau rendez-vous 100% positif, Ophélie Fontana vous fait le portrait d'une personnalité inspirante. Cette fois ci, elle n'a pas eu de mal à la choisir. Elle nous présente une artiste belge que le monde s'arrache !

Derrière Lous and The Yakuza se cache Marie-Pierra, 23 ans, née au Congo,qui a vécu à Bruxelles, au Rwanda puis à Namur. Elle se revendique comme une femme noire qui a réussi toute seule. Lous and the Yakuza cultive un univers qui mêle la culture congolaise, belge mais aussi japonaise. Des symboles qu’on retrouve dans son travail. L'artiste a rencontré le succès avec ses quatre premiers singles et la sortie d'un album est prévu pour la mi-octobre.